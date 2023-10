Kuidas saada parimaid laenutingimusi: mis on krediidireiting ja kuidas seda parandada?

Esiteks: kuidas kliendi laenukõlbulikkust hinnatakse? Kes loevad tihti ingliskeelseid rahandusteemalisi artikleid, on kindlasti kokku puutunud terminiga credit rating. Eesti keeles võibki selle otse krediidireitinguks tõlkida ja see on üks olulisemaid tegureid, kuidas laenuandja mõistab, kas klient on laenukõlbulik.

Krediidireiting on krediidivõime hindamine, mis põhineb kliendi krediidiajalool. See on erinevatel andmetel põhinev arvutus, mida kasutavad pangad ja muud krediidiasutused laenuvõtja riski ning maksevõime hindamiseks. Need andmed ja tegurid on:

Olemasolevate kohustuste maht – mida rohkem raha te juba laenanud olete, seda ettevaatlikumad on laenuandjad uue laenu andmisel. Seda mõjutab oluliselt ka teie kogutulu. Üldiselt peetakse heaks tavaks mitte lasta kuusissetulekutest rohkem kui 40% kuluda igakuistele krediidikohustustele.

Varasem kogemus laenudega – kui olete juba mitu aastat kasutanud erinevaid finantsteenuseid ja teinud õigeaegselt makseid ilma oluliste viivitusteta, saab laenuandja olla kindel, et olete krediidi suhtes vastutustundlik. Esimest korda laenates peate arvestama võimalike muudatustega laenuandja tingimustes. On võimalik, et esimesele laenule pakutakse väiksemat summat, lühemat tagasimakse tähtaega või kõrgemat intressimäära.

Finantsteenuste taotluste arv – laenuandjatele ja krediidiasutustele võib tunduda kahtlane, kui taotlete regulaarselt mitut laenu, mis ei saa heakskiitu või lükatakse tagasi.

Finantsteenuste mitmekesisus – iga edukas laenu või liisingu tagasimakse (olgu siis uue telefoni ostmiseks või kodu renoveerimiseks) parandab teie krediidireitingut ja -ajalugu. On oluline teada, et laenuandjad usaldavad teid rohkem, kui tagastate suuremaid kohustusi, näiteks hüpoteeklaenu.