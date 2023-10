SUUR RAHVAHÄÄLETUS | Südamega tehtud eurotegu edendab elu igas Eestimaa nurgas

Kultuuri- ja regionaalarengu projektidest olid inimestele südamelähedased paljud muuseumid ning külastuskeskused, mis on aidanud arendada eri piirkondi Eestis – Proto avastuskeskusest Vastseliina piiskopilinnuseni ja Rakvere vallimäest Kalevipoja muuseumini. Promenaadid ja kauaoodatud kergliiklusteed on muutnud inimeste liikumisviise mitmes Eesti paigas. Korduvalt esitati konkursile hiljuti valminud Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise projekt, mis on hea näide mõtteviisi muutusest, et linnaruum pole mõeldud ainult autodele.

Žürii hindas südamega tehtud euroteo panust inimeste hüvanguks

Vaigu arvates on inimlik, et kui midagi on hästi tehtud, korras või toimib tõrgeteta, peame seda enesestmõistetavaks ega pööra sellele suuremat tähelepanu. “Samas need, kes selle taga seisavad ja vaeva on näinud, et kõik olekski päriselt hästi, tegelikult vajavad märkamist ja tunnustamist. Mul on hea meel, et selle kampaaniaga võtame teadlikult aja, et märgata ja tunnustada neid südamega tehtud eurotegusid,“ põhjendab ta konkursi olulisust.