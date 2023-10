Märkimisväärset kasutajate kasvu näidanud Netflix plaanib tõsta hindu

Maailma üks enim kasutatud voogedastusplatvorm teatas eile, et kolmandas kvartalis on neile lisandunud 9,76 miljonit uut kasutajat. Seesugune arv on kordades suurem analüütikute seatud ootustest. Nüüd aga ulatub platvormil kogu jälgijate arv 247,2 miljoni inimeseni.

Investorid on olnud murelikud selles osas, et Netflix võib oluliselt kaotada jälgijaid, kui platvorm suunab varem jagatud kontode kasutajaid soetama nende endi jälgimisõigusi. Kuid nagu näha, siis järgnenud pole suurt tühistamislainet, vaid kasutajate arv on suurenenud. Nüüd aga on platvorm seadnud endale eesmärgiks sel aastal saada endale rohkem kui 20 miljonit uut kasutajat, mis on eesmärgi mõttes oluliselt suurem hüpe 2022. aasta 9 miljonit uut kasutajat.