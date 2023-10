Tesla tulemused valmistasid pettumuse: kasumit vähendasid kulutused tehisintellektile ning hinnaalandused

Elektriautode tootja langetas kolmandas kvartalis hindu võrreldes aastatagusega ligi 25%, vahendab Axios. Ettevõtte kõige kallima auto, Model Xi hinnaalandused on ületanud 30% piiri.

Kolmanda kvartali käive kerkis aastaga 8,8% 23,35 miljardi dollarini, kuid jäi maha ootusest 24,1 miljardi dollari peal. Puhaskasumit teenis Tesla 1,85 miljardit, analüütikute ootuseks oli 2,2 miljardit dollarit. Kokku toimetas autotootja klientideni 435 049 autot, mis on aastataguse kvartaliga 27% enam.

Tesla teatas, et plaanib Cybertrucki tarneid alustada veel sel aastal, kuigi tegevjuht Elon Musk hoiatas, et see ei ole kohe kasumlik.

„Ma tahan rõhutada, et Cybertrucki mahetootmise saavutamine ja seejärel Cybertrucki rahavoogude positiivseks muutmine on tohutu väljakutse,“ ütles ta kõnes analüütikutele, kuid lisas, et nõudlus nõudlus nende järele on meeletu.

Esimesed Cybertruckid toimetatakse klientidele ettevõtte sõnul 30. novembril ehk ligi kaks aastat hiljem kui esialgselt planeeritud.

Pärast kuudepikkust pidevat hinnalangust on Tesla kasumimarginaalid langenud tublisti madalamale põrandast, mille hiljuti lahkunud finantsjuht kunagi kindlaks määras, kirjutab Bloomberg. Sõidukite arendusjuhi Lars Moravy sõnul kärbib ettevõte sisekulusid halastamatult. Ettearvamatu majanduskeskkond on Muski Moravy sõnul paranoiliseks muutnud, mistõttu Tesla aeglustab oma uusima tehase rajamist Mehhikos.

„Tesla on uskumatult võimekas laev,“ ütles Musk.“Me ei hukku, kuid isegi suurel laeval on tormi ajal probleeme.“

Tesla aktsia langes kolmapäeval järelturul 4,2% pärast 4,8% langust tavakauplemises. Alates aasta algusest on aktsia siiski peaaegu kahekordistunud ning maksab pea 243 dollarit.

Siiski kinnitas Tesla investoritele, et on sel aastal on kavas toota ja tarnida umbes 1,8 miljonit sõidukit. Selle eesmärgi saavutamiseks peab ettevõte neljandas kvartalis tootmistempot tõstma.