Kulutõhusad ja jätkusuutlikud uuendused kleebisetikettide ja kassatšekkide valdkonnas!

Kohekasutatav kleebis tähendab minimaalset võimalikku printimiskulu

Maaletoojana tutvustab AS RTT funktsionaalseid etiketiprintereid, mis trükivad kandilisi must-valgeid kleebiseid nüüd aluspaberita. Vastavalt kasutuspaigale on valida nii juhtmeta seadmete kui ka lauaprinterite vahel. Juba ainuüksi lihtsama paigaldusprotsessi tõttu on see märkimisväärne samm ettevõtte madalamate tegevuskulude suunas – oled sa logistik hulgilaos, korraldad pakivedu või kiirtoidu kohale viimist. Ka meditsiinilabori, tootmisettevõtte või e-poe omaniku töökorraldusse toob uus printimistehnoloogia väga suure tööaja kokkuhoiu. Võit tuleb ka sellest, et aluspaberita rull mahutab kasulikku materjali ligikaudu 50% rohkem. Rullipoole ei pea enam masinas nii tihti vahetama ning kulutarvikud tervikuna vajavad vähem ka laopinda. Selge erinevus on see, et äravisatavat jääkmaterjali kleebistest enam ei tekigi. Libisemisohtlikud ja tülikad etiketitagused ei vedele laopõrandal-pakkimisalal ega ummista prügikaste.