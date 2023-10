Kinnisvaraarendaja tõi oktoobris turule uue standardi. Miks seda vaja on?

Mida on plaanis teha?

Invego moto on algusest peale olnud, et loome ise uut tuleviku standardit, tõstame latti kõrgemale. Seda nii endale, kui klientidele. Oleme rajanud kodusid enam kui 1000 Eesti pere jaoks ja kogemust on seega juba veidi kogunenud. Nüüd otsustasime, et alates tänasest on meie uus standard selline, et Invego annab iga kodu ostjale kaasa ka viieaastase ehitusgarantii. Tahame anda selge signaali: me ise usume kindlalt, et pakume kvaliteetset kaupa. Nii lihtne see ongi – iga uue Invego rajatud koduga viis aastat garantiid.