VIDEOINTERVJUU | Kersti Kaljulaid Ida-Virumaast: kas võim on neil, kes lubavad „vana väikese Nõukogude Liidu“ säilitamist

Rääkides kohalike elanike rollist Ida-Virumaal sõnas Kersti Kaljulaid, et küsimus on selles, kas võim on juba läinud üle nendele, kes tahavad piirkonda uueks muuta või püsib nende käes, kes ütlevad, et me konserveerime teile seda vana väikest Nõukogude Liitu siin. „Ma seda öelda ei oska, aga see võti on kindlasti piirkonna noorte käes.“