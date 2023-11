Uustulnuk kuulub nimekale Ukraina ettevõtjale Volodõmõr Petrenkole. Mehel on sõjas oleval kodumaal UPG tanklakett. Kuni Vene-Ukraina sõja alguseni varustati tanklaketti kütusega Valgevene kaudu. Õhtuleht kirjutab, et Petrenkot seostati varem koguni Valgevene oligarhi Nikolai Vorobeiga ja diktaator Aljaksandr Lukašenka vanima poja Viktoriga. Sõja algusega tarned Valgevenest lõppesid. Pärast seda pole olnud kahtlustki, et Petrenko on olnud Vene agressiooni vastu.