VIDEO JA FOTOD | Järve Keskuse ümbrusse kerkib terviklik linnasüda

Selleks on korraldamisel visioonivõistlus, mille eesmärk on lähema aasta jooksul leida detailplaneeringu koostamise aluseks olev eskiislahendus, mis käsitleb kogu võistlusala ühtse tervikuna ning arvestab linnaruumi kavandamisel tasakaalustatult ja jätkusuutlikult kõigi osapoolte – arendajate, omavalitsuse ja avalikkuse – seisukohti ning huve.

Aktiivne, läbimõeldud linnaruum

Ala suurus on 13,9 hektarit ning see hõlmab kokku 15 erinevat kinnistut, jäädes Järve Keskuse ja Väike-Järve keskuse vahele. Kokku kavandatakse võistlusalale suurusjärgus 250 000 ruutmeetrit erinevaid kõrghooneid ja pindu (sh olemasoleva kaubanduskeskuse laiendust, erinevad toitlustusasutusi, mitmesuguse suurusega kaubanduspindu, hotelle, konverentsi-, meelelahutus-, spordi- ja tervisekeskust, büroo- ning eluruume).

„Eesmärk on luua aktiivne, tänavatasandini läbimõeldud linnaruum, mis käsitleb kogu piirkonda ühtse, sünergiat loova ja multifunktsionaalse tervikuna. Kuna tegemist on tõmbekeskusega, kus juba praegu on aastas ligi neli miljonit külastajat, siis peavad piirkonna arengut toetama ka keskkonnasäästlikud transpordiühendused näiteks integreeritud rongiühenduse näol,“ kommenteeris visioonivõistluse korraldaja, Järve Kaubanduskeskus OÜ tegevjuht Rome Arumaa. „Arvestame, et mahuka nägemuse elluviimiseks visioonivõistlusest kuni detailplaneeringu koostamise ja etapilise väljaehitamiseni kulub suurusjärgus 15 aastat.“