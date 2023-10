Ees ootab laevade ümberehituse buum. Iga Eestisse toodav laev annaks tööd kuni 300 inimesele

Viimased 3-4 aastat ei ole maailmas laevade ümberehitusi väga tehtud, ütleb Sildvee. „Seega ees on ootamas väga suur laine ümberehitustele ja see on loonud olukorra, kus pole enam kaikohti, kus töid läbi viia,“ lausub ta. EMI poole on pöördunud mitmed rahvusvaheliselt tuntud laevade ümberehitusega tegelevad ettevõtted küsimusega, kas Eestis saaks läbi viia ümberehitust.“ Meie vastus on, et jah, aga teatud piirangutega,“ ütleb Sildvee.

Kruiisilaevade ümberehituseks kohti otsivad projektid eelistavad paikasid, kus on olemas kogu infrastruktuur ning tootmine asub võimalikult lähedal. Eesmärk on töid teha võimalikult „roheliselt“. Eestis on täna see võimekus olemas alates arhitektidest ja inseneridest kuni tootjate ja peatöövõtjateni välja, räägib Sildvee. Ta ütleb, et EMI poole pöördutakse soovidega leida kvaliteetsed ja usaldusväärsed tootjad nii pehmemööbli, kajuti/avaliku ala mööbli tootjate, metalli tootjate seas. Lisaks on järjest enam tähelepanu all inseneri teenused. Sildvee väitel jaguks laeva ümberehituse juures tööd vähemalt paarikümnele ettevõttele.