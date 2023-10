Kuidas on kasumit jaotades võimalik kokku hoida märkimisväärne tulumaksusumma?

Viimastel nädalatel on valitsus arutanud järgmiste aastate riigieelarvet ning seda, kas tuleb juurde suhkrumaks või millisel kujul ikkagi jõustub automaks. Üks on aga kindel: 2025. aasta algusest tõuseb ettevõtete tulumaksumäär ja kaob ära senine regulaarsetele dividendidele rakendunud madalam maksumäär. Alates 2025. aastast maksustatakse kõik dividendid ühesuguse maksumääraga. Kuidas on siis võimalik kokku hoida priske tulumaksusumma?