Coop Pank kasvatas nii laenu kui hoiuseportfelli ja teenis rekordkasumi

Võrreldes 2022. aasta III kvartaliga kasvas Coop Panga hoiuste maht 353 miljoni euro võrra (+26%), ulatudes 1,71 miljardi euroni. Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 50% pealt 69% peale. Võrreldes juuni lõpu seisuga kahanes hoiuste portfell 48 miljoni euro võrra (-3%).

Coop Pank teenis 2023. aasta III kvartalis 11,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 7% rohkem kui eelmises kvartalis ja 93% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli III kvartalis 40% ning omakapitali tootlus 25,9%.

„Head hoiuste pakkumised on toonud pangale juurde palju uusi kliente, kellest osa on tulnud üksnes tähtajaliselt hoiustama, mitte aktiivselt arveldama. Seetõttu nägime kolmandas kvartalis aktiivselt arveldavate klientide arvus mõõdukat kasvu. Töötame selle nimel, et ka tähtajalised hoiustajad hakkaksid Coop Panga igapäevapanganduse teenuseid kasutama,“ lausus Truu.