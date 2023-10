Ekspert: ka üks marginaaliprotsent elavdaks kodude ostmist, võti on pankade käes

Panga marginaali ja Euribori kogukulu laenuvõtja jaoks on täna suurusjärgus 6%, millest ligi 2% on panga marginaali osa. „Koduostja jaoks on lühikese ajaga raha hind läinud ligi kolm korda kallimaks. Eelmise madalseisu ajal olid pangad valmis laskma oma marginaali tänasega võrreldes ka neli korda madalamaks ehk 0,5% peale, kuid viimase aasta jooksul ei ole keegi tõsist sammu sarnases teinud,“ räägib Martin Vahter.