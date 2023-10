Jüri Ratas: koalitsioon on jätnud ettevõtjad majandustormi kätte

Vastse uuringu põhjal on Leedust saamas Balti majandusliider, Läti ettevõtted on kindlalt teisel positsioonil ja Eestile terendab kahvatu pronksmedal. Eesti konkurentsivõime on saanud väga tugeva löögi ja sellest olukorrast välja tulla on keeruline, kirjutab Jüri Ratas ERR-is.