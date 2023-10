Pank: elukallidus on inimeste laenuvõimet märkimisväärselt mõjutanud

Elukallidus on inimeste laenuvõimekust küll tugevalt mõjutanud, aga toonud üksikutele inimestele ka ühe väikese eelise, mida varem ei eksisteerinud. Märkimisväärselt kasvanud elamiskulude tõttu on efekt teise laenutaotleja olemasolust suurimale laenuvõimekusele täna praegu väiksem kui enne kiiret hinnatõusu.

„Lihtsalt öeldes on üksi elades vähem kulusid ning kahe või rohkema inimese elamiskulud on ikka suuremad kui ühel inimesel,“ selgitas Rebane. Samuti on kodulaenu lihtsam üksi taotleda neil, kelle sissetulek on laenu teenindamiseks igati piisav ning võib kaastaotleja omast palju erineda. „Kui laenu taotlevad kaks inimest ja nende sissetulekud on väga erinevad, tasub kaaluda, kas teise inimese kaasamine on üldse mõistlik.“