Tehisaru revolutsiooni esimesed lained. Ekspert: Vene valitsus ei huvitu sinu pitsarestorani retseptist

Hyppönen sõnas, et küberrünnakute majanduslikud kahjud on juba mõõdetavad, kuigi tihti on eesmärk konkreetse asutuse või organisatsiooni halvamine. Kaks kuud tagasi toimunud USA kasiinoketi MGM-i kuurortide rünnak lülitas nende süsteemid täiesti välja. 18 kasiinot ja hotelli olid rivist väljas: inimesed ei pääsenud oma tubadesse, mänguautomaadid ei töötanud, restoranid ei saanud toitu tellida. „See on suurepärane näide sellest, kuidas maailm on muutunud. Bellagio ja MGM Grand olid need kaks hotelli, mida George Clooney, Brad Pitt ja Matt Damon 2001. aasta filmis „Oceani üksteist“ ründasid. Enam ei varasta bande füüsiliselt sularaha, vaid raha varastavad välismaal asuvad, täiesti virtuaalsed kurjategijad. Aga mõlemal juhul räägime kümnetest miljonitest dollaritest kahjust.“