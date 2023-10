Ossinovski hakkas Lätis tramme ehitama

„Muidugi on see edulugu. Kuigi trammitootmine ei ole meie raudteesektori kogemuste juures iseenesest midagi nii erilist, siis teisest küljest on see kõik meie jaoks ikkagi uus. Oleme valmis ehitanud tänapäevase trammi ja valmis edaspidi osalema ka mahukamate tellimuste täitmises,“ ütles Skinest Grupi omanik Oleg Ossinovski ning rõhutas, et trammi kui loodussõbraliku ühistranspordi arendamine on kõikjal Euroopa Liidus prioriteet.