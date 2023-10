LUGEJA KÜSIB | Kui suure osa kulleri jootrahast saab ta päriselt kätte?

Wolt Baltikumi ajutise juhi Mantas Lomsargise sõnul on kliendi tagasiside küsimine platvormi jaoks väga oluline: see annab nii Woltile kui ka poodidele ja restoranidele vajaliku info teenuse ning toidu ja toodete kvaliteedi kohta. „Kui me küsiksime tagasisidet näiteks järgmisel päeval, siis võib juhtuda, et klient ei mäleta detaile nii täpselt. Samuti küsime me tagasisidet oma kuller-partneritelt,“ selgitas ta.