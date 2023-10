FBI: võltsitud dokumentidega töötajad teenisid Põhja-Korea sõjatehnikale USAs raha

Justiitsministeerium teatas kolmapäeval, et Põhja-Korea poolt lähetatud IT-töötajad kasutasid töö saamiseks valeidentiteeti. Pahalaste teenitud raha suunati Põhja-Korea relvaprogrammi.

St. Louisi FBI büroo vastutav eriagent Jay Greenberg ütles, et iga ettevõte, kes palkas vabakutselisi IT-töötajaid, palkas suure tõenäosusega mõne skeemis osaleja. FBI pressiesindaja kinnitas niisamuti, et põhjakorealased sõlmisid lepinguid ettevõtetega üle kogu USA ja ka mõnes teises riigis.

Skeem on nii levinud, et USA ettevõtted peavad olema eriti valvsad edasisel värbamisel, sealhulgas nõudma, et intervjueeritavad oleksid vähemalt video vahendusel näha.