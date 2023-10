Tarkvaraekspert: eelmise sajandi leiutisega kulusid kärpides pügatakse ka ennast nulliks

inimressursi võitu, millel on ka rahaline mõõde. Näiteks vanemates suurettevõtetes ja riigisüsteemides käib endiselt töötajate lähetusaruannete kinnitamisprotsess ühelt otsustaja laualt teisele, kuni see maandub lõpuks raamatupidaja kätte, kes peab need andmed sisestama käsitsi infosüsteemi. Kuluaruande selline protsess võib võtta aega mitu tundi, kuid tehnoloogia abil saaks sama asja tehtud mõne minutiga.

Organisatsiooni digitaliseerimiseks ja andmete keskseks muutmiseks, on esmalt vaja kõik tööprotsessid üle vaadata ja kaardistada ning tegevused struktureerida. Tuleks saada aru, mis on põhi- ja tugifunktsioonid, kuidas andmed liiguvad, kes mille eest vastutab jpm. Oluline on mõelda ka sellele, kuidas klient saaks teenust paremini, lihtsamini ja kiiremini. Need sammud on vajalikud ka selleks, et osata teha konkurentsivõimet suurendavaid kulukärpeid ning hoiduda organisatsiooni pügamisest hekipõõsaks.