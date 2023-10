Elisa hoiatab: ettevõtte klienditeeninduse numbrit kasutatakse petukõnede tegemiseks

Liikvel on Elisa nimel tehtavad petukõned, kus helistaja numbrina näidatakse Elisa kliendiinfo telefoninumbrit 6 600 600. Kui klient saab taolise kõne ning kahtlustab, et tegemist on petukõnega, tuleb kõne katkestada ja helistada ise uuesti tagasi numbrile 6 600 600. Nii saab klient kiiresti kindlaks teha, kas ta suhtleb päriselt Elisa klienditeenindusega;

Juhul, kui klient tegi petturi soovil mõne tegevuse; laadis alla programmi, logis sisse mõnda keskkonda ja/või sisestas PIN-koodid, soovitame kliendil pöörduda enda panga poole ning kontrollida, et pangakontodelt ei ole tehtud tundmatuid ülekandeid; kontrollida, et loodud ei ole uut Smart-ID kontot. Kui klient tuvastab, et see on juhtunud, saab ta pöörduda Smart-ID klienditoe poole meili teel; kontrollida, et arvutisse ei ole tekkinud tundmatuid programme.