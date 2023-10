Eesti Gaas tõttab soomlastele uue laevaga appi

„Turg saab Balticconnectori olukorraga hakkama ja Inkoo terminali baasil on võimalik Soome tarbimismaht katta – Ameerikas ja Euroopas gaasi ja tankereid jagub, laevu saab üsna kiiresti juurde tellida ning ka varem on Inkoo terminal toiminud jooksva gaasinõudluse režiimis,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Viimase nädalaga oleme astunud olulise sammu edasi – Gasgrid on teatanud Balticconnectori võimaliku taaskäivitumise aja ning Inkoo terminal koostab terminali kasutamise reeglid selleks talveks. Eesti Gaas omalt poolt on valmis näitama, et suudame olla keerulises olukorras ülesannete kõrgusel ja tarned klientidele tagada,“ lausus Kaasik.

Kui varem jõudis maagaas Eestisse peamiselt mööda torustikku Venemaalt, siis juba ligi poolteist aastat on see suund kinni ning on toimunud täiemahuline pööre läände. Maagaas tuuakse nüüd veeldatud kujul ehk LNG-na (ingl k liquefied natural gas) Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda terminalidesse, kus see taasgaasistatakse ja lastakse võrku ehk torustikku. Eesti Gaasi imporditavatel LNG-tarnetel on olemas päritolutunnistused, gaas tuleb valdavalt Ameerika Ühendriikidest ja Norrast.