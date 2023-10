Päev börsil: Lähis-Ida konflikti tõttu langus

Mis veel toimus?

Coop Pank teatas, et kolmandas kvartalis teenitud puhaskasum kerkis ühe aastaga 93% ning ühe kvartaliga 7%. Loe tulemustest pikemalt siit .

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid on täna kaubelnud miinuses. Euro Stoxx 50 on langenud 0,90% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kukkunud 0,80%.