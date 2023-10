Neste läks üle külmakindlamale diislikütusele

„Külmakindlam üleminekuperioodi kütus on saadaval kõigis Neste tanklates ning hiljemalt alates 1. detsembrist on jaamades müügil juba arktiline diislikütus, millega võib vastu minna ka kõige suuremale pakasele,“ ütleb Neste Eesti turundusjuht Risto Sülluste ning lisab, et täpset infot kütuste külmakindluse kohta saab küsida klienditeenindusest.