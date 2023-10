Kassisaba linnaossa kerkib uus kinnisvaraarendus

Hinnatud Kassisaba elamurajooni, Luise tänav 13 kinnistule kerkivad kaks hoonet. 14 korteriga elumaja asub vaiksel tupiktänaval tänavamürast eemal, ärihoone jääb kinnistu Luise tänava poolsele küljele. Mõlemal hooned on neljakorruselised ja 2,8 meetrini ulatuvate kõrgete lagedega.

„Anname ka omalt poolt panuse piirkonna omanäolisuse säilitamisse – ehitatavail majadel on eriilmeline puitfassaad ning põnev arhitektuur. Tulevased elanikud pääsevad puitmajade vahelt vaid viie minutiga vanalinna, Tõnismäele või Kristiinesse,“ iseloomustas Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu.

„Kinnisvaraturul on viimase aasta jooksul toimunud palju muutusi ja selle taustal paistavad tugevate arendajate uued projektid kindlasti veel rohkem silma, eriti kui need on eksklusiivsed ja heas asukohas,“ kinnitas Bigbanki äriosakonna juht Aimar Roosalu.