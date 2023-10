Kasvav vajadus: advokaadid peavad nõustama idufirmade asutajaid ka lahutuse korral

„Natuke oleme ka perekonnaõigust sisse toonud, sest me näeme, et asutajad ja äriinimesed vajavad seda üha rohkem – räägime siis pärimistest või lahutustest,“ räägib Hedmani advokaadibüroo juhtivpartner, vandeadvokaat Merlin Seeman. Näiteks ühisvara hulka kuuluvate optsioonide puhul tuleb advokaatidel aidata lahendada küsimus, mis hetkel tekib optsioon ühisvarasse, mis on selle väärtus ja õiglase hüvitise väärtus lahutuse korral.