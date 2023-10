Juba sada kasutajat ainuüksi Eestis: uus tõusev täht idumaailmas ulatas abikäe ka siinsele rallisõitjale

„Tahtsime luua lahenduse, mis oleks sobilik mistahes tüüpi töökojale,“ ütleb Rando Pärna (40), kes on alustavate tehnoloogiaettevõtetega tööd teinud enam kui kümme aastat. „Meie loodud lahenduse keskmes on idee, et kõik tänapäevased ettevõtted peavad nägema reaalajas oma äri tervist,“ sõnab ta kirjeldades Trumpauto autoremonditöökodade tarkvaralahendust.