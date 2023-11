Eesti puidutööstuse väärtuslikumate ettevõtete juhid on hämmingus – puit on igal pool kuulutatud rohepöörde oluliseks osaks, aga Eestis satub selle raiumine aina enam põlu alla.

Edetabelis täpselt 50. kohta hoidva Toftani tegevjuht Martin Arula ei varjagi, et nende 2023. aasta on olnud väga keeruline. Tuletame meelde, et edetabel ise kajastab majandusaastaid 2020 kuni 2022. Arula on selgelt väga pessimistlik ja ütleb Magnaadile, et isegi EKRE avaldused hakkavad tänase valitsuse omade kõrval tunduma kohati mõistlikutena.