Riigi võimsaima ametiühingu juhiks saab Christiane Benner. Ametiühingu nimeks IG Metall. Juht hoiatas esimese asjana Elon Muski, kes on andnud mõista, et nende Tesla tehas Berliini lähedal võiks ametiühingu alla mitte kuuluda.

„Te peate olema ettevaatlik. Siinsed mängureeglid on erinevad,“ ütles Benner, kes asub ametisse saabuval esmaspäeval. Muski Tesla tehas toodab Model Y autosid, mis on sel aastal olnud Euroopa populaarseim automark. Siiani on tehas keeldunud allkirjastamast Saksamaal standardiks olevat kokkulepet. See tähendab teravat kokkupõrget ametiühingu värske juhiga.