Väga valus kärbe. Põhjanaabrid on välja arvutanud, kui palju läheb ühiskonnale maksma üks tõrjutud noor

Noorte tõrjutus on nii suur inimlik tragöödia kui ka võimas rahaline koorem ühiskonnale. Soome valitsus soovib kärbetega mitmeks aastaks võtta raha vähemaks neilt, kes selliseid noori ühiskonnale nö kasulikuks muudavad.

Ekspertide sõnul võib tekkida hetkeline väike kokkuhoid, kuid pikemas perspektiivis tähendab see suuremaid kulutusi. Ei inimlikult ega majanduslikult ei ole selliste sammude astumine mõistlik. Soome riigikontroll on välja arvutanud, et üks tõrjutud noor läheb ühiskonnale maksma ligikaudu 1,2 miljonit eurot. Selle kulu tekitavad erinevad riiklikud teenused, toetused ja saamata jäänud maksutulud.

Soomes on ligikaudu 60 000 marginaliseeritud noort. Lihtne arvutus näitab, et nende kogukulu ühiskonnale oleks 72 miljardit eurot. Soome järgmise aasta riigieelarve tuludepool on prognoositud sellest vaid viie miljardi võrra suuremaks.

Ühiskond maksab kinni nende elud, kes ei saa hakkama õpingutega, töö tegemisega ega oma elu üldise korraldamisega. Ehkki valitsus soovib astuda samme, et programmidelt raha ära võtta, on koalitsioonilepingus kirjas, et noorte marginaliseerumine ja üldise kehva hakkamasaamise kasv on Soome ühiskonna üks suuremaid väljakutseid.

Üks ekspert tõi välja, et ühe noorteprogrammi pealt hoiaks riik kokku umbes 340 000 eurot, kuid viie aasta möödudes kaotab ühiskond 1 380 000 eurot.