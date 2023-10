Nestlé sulgeb Iirimaal asuva piimsegude tehase. Töö kaotab üle 500 töötaja

Nestlé’i Askeatoni tehase ja uurimis- ja arendusüksuse 542 töötajat ootab ees koondamine 2025. aasta alguses. Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. nime all tegutsev tehas omandati Nestlé’i poolt 2012. aastal.

Kolmapäeval teatas Nestlé, et Iirimaa teadus- ja arendustegevus sulandatakse ühte nende teise teadus- ja arenduskeskusesse, mis asub Šveitsis Konolfingenis. Askeatoni tehase tootmine jaguneb sama Šveitsi asukoha ja Nestlé tehase vahel Mandri-Hiinas Suzhous. Nestlé rõhutas, et see samm ei ole „nende töötajate aastate jooksul Askeatonis tehtud suurepärase panuse peegeldus“.