Võlgades ja pankroti äärel Eurora korraldas vägevad suvepäevad ja jättis arved maksmata. Kes maksis Nublule?

DigiPRO-le laekunud vihje järgi sai Eurora A-klassi esinejatega ürituse tehtud sisuliselt tasuta — ei üritusturundusagentuur ega ka peopaik pole selle töö eest sentigi saanud. Ürituse korraldanud agentuuri asutaja ütles DigiPRO-le, et näeb sellist asja esmakordselt.

Eurora suvepäevad toimusid 10.-11. augustil Pärnumaal. Ürituse planeerimisel tagasi ei hoitud: töötajatele reklaamiti välja Miami stiilis pidu, kus peaesinejaks on Nublu, päevajuhiks Daniel Levi Viinalass ning rahva paneb tantsima DJ Kert Klaus. Töötajad toodi bussiga kohale nii Tartust kui Tallinnast, kusjuures kutses oli eraldi mainitud, et neile, kes otsustavad tulla oma autoga, sõidukulusid kinni ei maksta. Vihje kohaselt osales üritusel ligikaudu 150 inimest.

Geeniusele laekus esmalt vihje, nagu oleks Eurora tänaseni võlgu nii üritusel esinenud Nublule kui ka Daniel Levi Viinalassile, aga asja uurides selgus, et nemad on oma esinemistasu kätte saanud (mitte küll Euroralt - toim). Tühjade kätega on jäänud hoopis üritusturundusagentuur Vool Events ja puhkeküla, kus kahepäevane üritus toimus.