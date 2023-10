Euroopa Komisjon hoiatab bambuse ja plastiku segust toodetud kohvitopside eest

Juba 2019. aasta novembris hoiatas Saksamaa Föderaalne Riskihindamisinstituut, et bambustoodetest võib kuuma vedelikuga kokkupuutel eralduda melamiini ja formaldehüüdi. Testide kohaselt ületaks formaldehüüdi vabanemine mõnest tassist täiskasvanute puhul 30 korda ja väikelaste puhul 120 korda lubatud päevase tarbimise piiri. Korduv kokkupuude kõrgendatud melamiini ja formaldehüüdi tasemega võib olla tervisele ohtlik, kuna melamiin on seotud toksilise mõjuga neerudele.

Eelmise aasta novembris hoiatas Euroopa Komisjon , et bambust ja muid lubamatuid lisaaineid sisaldavaid lauanõusid ei ole eeskirjade kohaselt piisavalt testitud ja nende müük on ebaseaduslik.

Keelust hoolimata on bambusest ja plastikust tooted, sealhulgas laste tassid ja taldrikud, internetis endiselt laialdaselt saadaval. Need on tavaliselt valmistatud bambusest, mille koostisesse on lisatud melamiin-formaldehüüdvaiku.