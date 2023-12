Kullamüüja Tavid kuulutab kurjade aastate algust ja karmi pohmelli

Tavidi suuromanik ja teised sealsed kõneisikud on sama juttu rääkinud aastaid – maailmas viljeldav rahapoliitika viib meid lõpuks rappa ning haiget saavad väga paljud.

Juhatuse liige Jüri Martin räägib esmalt sellest, kuidas nende väärismetallide müügimaht ja kasum kukuvad sel aastal tagasi 2018. aasta tasemele. See tähendab, et ka nende jaoks on saabunud keerulisemad ajad. 2022. aasta oli neile tohutult edukas. Kuid metallide tulu oli eelmisel aastal peaaegu kaks korda suurem kui sel aastal, valuutavahetus, mis moodustab nende ärist pisku, oli samal tasemel.