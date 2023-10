Kas Eestist võiks saada tuumariik? IAEA ekspertgrupp saabus Tallinna seda hindama

„IAEA ekspertide arvamused ja soovitused annavad meile tuumaenergia kaalumise protsessis väärtuslikku teavet,“ sõnas Kliimaministeeriumi asekantsler, tuumaenergia töörühma juht Antti Tooming. „Töörühma kohustus on rahvusvaheliste standardite alusel kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga seotud aspektid hoolikalt läbi kaaluda. IAEA ekspertmissiooni hinnang on oluline kvaliteedimärk, mis näitab, kui hästi me sellega oleme hakkama saanud,“ kinnitas ta.