Munatootja APF Holdings kaasab IPO-ga kasvuraha

AS APF Holdings on Baltimaade suuruselt kolmas kanamunade tootja, kelle farm asub Lätis Alūksnes. APF Holdingsi asutas 2017. aastal Jurijs Adamovičs, et võtta üle ja moderniseerida Alūksnes asuv 60 aastat vana linnukasvatusettevõte. Tänapäeval koosneb APF Holdings grupist ettevõtetest, mis tegelevad linnukasvatuse ning kanamunade tootmise ja turustamisega, samuti gaasi- ja orgaaniliste väetiste tootmisega osana linnukasvatustegevusest. APF Holdings on viinud alates 2017. aastast läbi kolm investeerimisringi ja kaasanud kokku üle 15 miljoni euro, mida kasutati tootmise nüüdisajastamiseks ning mahtude kasvuks. APF püüab farmi laienduste käigus parandada oma kanade heaolu. Jurijs Adamovičs on APF Holdingsi suurim aktsionär.