„Kui Ukraina sõja esimesel aastal hoidsid Baltikumi investeerinud välisinvestorid oma positsioone, siis sel aastal oleme näinud, et välisinvestorid on hakanud oma positsioone likvideerima,“ ütles Riim.

„Kuivõrd Londoni, Pariisi või New Yorki peakontorist vaadates paikneb Baltikum sisuliselt sõja rindejoonel, siis oleme näinud, et välisinvestorid on tehingutingimuste läbirääkimistel üksjagu paindlikud,“ lisas ta.