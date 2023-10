Pipedrive lisab oma müügiassistendi tööriistale tehisintellekti toe

Pipedrive on 2010. aastal Timo Reini, Urmas Purde, Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuri asutatud müügijuhtimistarkvara ettevõte. Pipedrive’i müügitööriistu kasutavad üle 100 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis. Pipedrive grupi enamusinvestor on Vista Equity Partners, lisaks on firma kaasanud kapitali investeerimisfondidelt Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico ja DTCP. Pipedrive’i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Lissabonis, Berliinis, Prahas, Riias, Dublinis, New Yorgis ja St. Petersburgis Floridas.