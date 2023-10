INTERVJUU | Kinnisvaraarendaja Liven juht selgitab, mis turul toimub. Kas meil on tõesti ostja turg?

Meil on pooleli neli projekti Tallinna lääneosas. Harku järve kõrval on Iseära ridaelamud. Esimene etapp on seal valmis, järgmised ehituses. Meie strateegia on, et müüme paberil pooled korterid ära enne ehituse algust, see aitab maandada riske ja samuti on enne ehituse algust võimalik paindlikult kliendi erisoovidele vastu tulla, hiljem ehituse ajal on see palju keerulisem. Iseärasse tuleb kokku 250 ridaelamuboksi. Enamasti on sellistes projektides hooned väga ühetaolised. Kui külla tuled, siis võid kergelt ära eksida. Meil on kõik boksid erinevalt disainitud. Meie üks eripära on seegi, et kliendid saavad planeerimisprotsessis palju ise kaasa rääkida. Saad otsustada näiteks, mitu tuba sul on, kas on saun ja kas soovid suurt magamistuba või mitte. Sellist varianti – ostja saab palju kaasa rääkida – kasutame ka teistes projektides.

Ökonomistid pidevalt lubasid, et nüüd on peagi tõusudega kõik, aga ei olnud.

Eelmise aasta lõpust alates on uusarenduste turul väga palju muutunud. Müüke on palju vähem. Samas buumiaastatega võrreldes ehk koroonaeelset aega vaadates ei ole vahe nii drastiline. Suurem mure oli ajal, mil ebakindlust oli rohkem. Euribor on saavutanud või saavutamas oma lage. Tulevikutehingud ja analüütikute arvamused annavad selleks alust. Jääme siin 4% kanti. Inimesed julgevad taas plaane teha. Varem tekitas suuremat ebakindlust ka see, et ökonomistid pidevalt lubasid, et nüüd on peagi tõusudega kõik, aga ei olnud.

Teine on Luuslangi Haaberstis. Majad valmivad selle aasta lõpus ja järgmine etapp on plaanis uuel aastal. Siis on Uus-Meremaa, mis asub Haabersti ja Põhja-Tallinna piiril. Viimase etapi ehitus lõpeb seal selle aasta lõpus. Viimane töös olev projekt on Magdaleena tänaval asuv väike n-ö butiikmaja.

Samas valmistume järgmise suurprojekti turule toomiseks. Broneerimine on praegu juba võimalik. Müügilepinguid teeme ka. See asub Regati tänaval, täpsemalt Pirita sadama pool promenaadi lõpus. Sinna tulevad kohvikud ja restoranid. See saab olema uus sihtpunkt, kus aega veeta ja ka elada. Plaanime sinna 220 korterit. Umbes pooltega neist alustame järgmise aasta alguses või juba selle aasta lõpus.

Olete te viimasel ajal pidanud midagi ka edasi lükkama?

Ajagraafikud on meil pidevas muutumises. Nagu öeldud, on meil sisemine eesmärk müüa enne ehitust pooled korterid maha. Sel on ka see eesmärk, et just siis saab ostja kõige rohkem kujundada seda, mida ta ostab. Meil ei ole klassikalisi müügiinimesi ega palgatud maaklereid. Ostjaid teenindavad esimesena sisearhitektid, sest nemad on kõige paremini kvalifitseeritud inimesed, et aidata klientidel oma kodu planeerida.

Nüüd on näha müügitempo paranemist ja võib ehk hakata uuesti lühendama tähtaegu.

Kui 50% müük võtab rohkem aega, siis algab ka ehitus hiljem. Aasta tagasi olid plaanid kiiremad ja lühemaajalised, aastavahetusel tegime neid ringi. Aeglasemaks. Nüüd on näha müügitempo paranemist ja võib ehk hakata uuesti tähtaegu lühendama.

Harku ja Haabersti on kuum piirkond.

Mis puudutab maad, siis ruumi on. Ühel ajal kehtestati seal Haabersti linnaosa üldplaneering, mis määras ära ehitusmahud. Tõsi, detailplaneeringu faasis selgub lõplik maht, aga paljud jõudsid samal ajal lubadeni ja nii on seal tõesti palju tehtud ja tegemisel. Konkurents on suur. Arendajana näen, et ka teised linnaosad on investeerimiseks vähemalt sama head, aga maa kättesaadavus on palju keerulisem.

Kas on õige väita, et praegusel ajal on arendusprojekte lihtsam osta kui veel aasta tagasi?