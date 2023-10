Hagen Bikes ei saanud raha kokku ja tühistas aktsiapakkumise

„Tagamaks jätkuvat kasvu ka muutunud keerulises majandusolukorras, keskendub Hagen rataste müügile äriklientidele. Selle võimaldamiseks on oluline tagada piisava laomahu olemasolu aga vajalikud on ka täiendavad kulutused, mis seonduvad rataste modifitseerimisega tagamaks vastavus äriklientide nõuetele – näiteks konkreetse tellija soovidele vastava aku paigaldamine,“ kirjeldas ettevõte pakkumises.

Veel kirjeldas ettevõte, et Hageni näol on tegu varajase faasi kasvuettevõttega, mille rahavood on tüüpiliselt ebastabiilsed. Erinevate asjaolude kokkulangemise tõttu on Hagenis tekkinud likviidsuskriis, mille lahendamiseks sooviti kasutada pakkumise käigus saadud vahendeid ning mille lahendamine pidanuks toimuma eeldusel, et pakkumise minimaalne maht märgitakse täis. Pakkumises viidati, et juhul kui minimaalset mahtu täis ei märgita, siis võib likviidsuskriis oluliselt süveneda ning viia maksejõuetuseni.