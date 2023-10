EL arutab gaasi piirhinda. Eesti: erakorralist riigiabi ei ole vaja pikendada

Ülempiir kehtestati veebruaris pärast mitu nädalat kestnud pingelisi arutelusid liikmesriikide vahel. Saksamaa ja Austria olid algselt ülempiiri kehtestamise vastu, väites, et see moonutab turge ja süvendab impordiprobleeme. Komisjoni ettekandes märgiti, et ülempiir ei mõjutanud siiski gaasi importi ELi.

„Me ei tea, mis juhtub sel aastal. Meil on Iisraeli olukord ja me ei tea, kuidas see mõjutab importi Lähis-Idast,“ ütles üks ELi diplomaat Financial Timesile. Lisati, et veel üheks murekohaks on Läänemere gaasijuhtme saboteerimine selle kuu alguses ja „oleks hea, kui meil oleks kindlustuspoliis“.