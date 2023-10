Bolti tõukerattad seisavad nädalate kaupa Viimsis autotee ääres, tekitades ohtlikke olukordi

Eriti probleemne on see, et tõukerattad seisavad autotee ääres, pannes autojuhid keerulisse olukorda. Randveres on külasisesed teed üsna kitsad ja kahel autol sinna korraga üksteise kõrvale mahtuda on ka ilma takistusteta keeruline. Kui tee ääres seisab lisaks selelel veel tõukeratas, on kahe auto teele mahtumine pea võimatu.