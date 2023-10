Venelastel on peaaegu võimatu kodumaal laenu saada

Venemaa krediidistatistika büroo andmetel rahuldati septembris 19,6% laenutaotlusi. See on kõigi laenuliikide keskmine. Võrdluseks: selle aasta suve lõpuni kiideti keskmiselt heaks umbes 40% taotlusi.

Peamine põhjus seisneb ekspertide ja panga esindajate sõnul selles, et riigi keskpank karmistas krediidiasutuste nõudeid. Nüüd on neil riskantsetele laenuvõtjatele laenu anda keerulisem ja mõnel juhul ka kahjumlik.

Pangad kasumisse ei jäänud

Mitu aastat tagasi võttis keskpank arvutuste aluseks võlakoormuse näitaja. See on laenuvõtja kõigi laenude igakuiste maksete ja tema ametliku sissetuleku suhe. Kui väärtus ületab 80%, võib pank sellisele isikule raha laenata omal riskil, kuid vastutasuks peab ta suurema summa reservi kõrvale panema.

See poliitika pidi motiveerima paljusid panku riskantsetele laenuvõtjatele raha laenama. Lõpuks see pankadele siiski rohkem kasumit sisse ei toonud. Selle tulemusena pidi meetmete kogum suurendama kogu finantssüsteemi stabiilsust, kuid pangad leidsid lünga – nad hakkasid neid laene väljastama kõrgemate intressimääradega. Seega kompenseerisid nad endale saamata jäänud tulu, kuid riskisid samas asjatult.

Frank Research Groupi andmetel väljastasid pangad ainuüksi augustis venelastele 1,8 triljonit rubla. See on kõigi aegade rekord. Veelgi enam, laenutempo kiirenes Venemaal sel suvel hoogsalt. See omakorda hoogustas tarbijanõudlust ja selle tulemusena inflatsiooni, mistõttu keskpank otsustas hinnakasvu aeglustamiseks rakendada meetmete paketi.