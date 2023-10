BaltCap ostab elektrijaotusettevõtte VKG Elektrivõrgud

VKG Elektrivõrgud on BaltCapi uue 200 miljoni euro suuruse infrastruktuurifondi (BInF II) esimene taristuinvesteering Eestis. Fondi investeeringud keskenduvad taastuvenergeetika ning avaliku ja erasektori koostöös (PPP) valmivate transpordi- ja suure sotsiaalse mõjuga taristuprojektidele Balti riikides ja Poolas. BInF II ankurinvestor on Euroopa investeerimisfond ning fondi on paigutanud vahendeid ka Swedbanki, LHV ja SEB pensionifondid ning Citadele pank.

Kriitiline taristu

BaltCapi investeeringute juhi Marek-Andres Kautsi sõnul on BaltCapi infrastruktuurifondi eesmärk Baltikumisse ja Poola tehtavate taristuinvesteeringutega tugevdada regiooni majandust. „Elektri jaotusvõrk on kriitiline infrastruktuur ja elutähtis teenus. Ida-Virumaa on Eesti tööstuse keskus, kus tulenevalt rohepöördest on käimas suured muutused. See seab elektri jaotusvõrguteenuse paindlikkusele iseäranis kõrged ootused,“ ütles Kauts.

Tema sõnul on BaltCapi sihiks suurendada elektrijaotusettevõtte poolt pakutavate teenuste valikut, laiendades teenusportfelli teiste elektri- ja võrgupõhiste lahendustega, nagu näiteks elektriautode laadimine, taastuvenergia tootmine, energia salvestamine, telekommunikatsiooni- ja tänavavalgustuse lahendused. Aga loomulikult jätkata elektri pakkumist ja soodsa võrguteenuse tagamist teeninduspiirkonnas Ida-Virumaal, lisas Kauts.