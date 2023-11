Swedbanki juht Olavi Lepp rääkis eelmise aasta sügisel võitjatega tehtud podcast’is, et tal oleks hea meel, kui järgmise aasta võitja oleks taastuvenergia ettevõte, mis annaks kinnitust Eestis toimuvast energiasektori reformist. Napilt jäigi Enefit Green selle aasta tabelis Swedbanki järel ja Luminori ees teiseks ja see on ettevõttele väga hea tulemus. Märgiline on see, et Enefit Green rajab Põhja-Pärnumaale Baltikumi võimsaima ja kaasaegseima Sopi-Tootsi taastuvenergia tootmisala, kus on plaanitud alustada tootmist 2024. aasta lõpus.