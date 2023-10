USA riigivõlakirjade intress ületas 5% piiri

„Turg on saatnud USA valitsusele selge signaali – „Seltsimehed, teie võlakoorma kasvatamise festival on kahtlaseks muutumas ja seetõttu tahame me teilt saada krediidiressursi (võlakirjade) pealt kõrgemat tootlust.“ Ma jätaks kaasa mõtlevatele inimestele koduse ülesande vaadata, milline oli Ühendriikide võlakoormus siis, kui intressid viimati nii kõrgel olid? Seega minu arvates on eelmise ja käesoleva aasta areng turul see, et võlakirjad on kaotanud oma „madala riski“ aura ning kui hetkel ka geopoliitilised pinged on tekitanud teatud huvi raha n-ö ära parkida, siis pingete vähenemise või isegi nendega harjumise korral näeme me ilmselt praegusest selgelt kõrgemaid intressimäärasid. See on oluline!“ märkis Koppel.