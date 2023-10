Analüüsimaja: Taani kaalulangetusravim on tekitanud aktsiamulli

Novo Nordisk A/S aktsia on sel aastal tõusnud üle 40%, toetudes menuka ülekaalulisuse ravimi Wegovy ümber valitsevale huvile. „Arvame, et kaalulangetamise hullus on mull, kuid mis seda lõhkuda võiks? Lähiajal ei ole näha selleks veel ühtegi tegurit,“ kirjutasid Kepler Cheuvreux analüütikud Novo Nordiski kohta käivas analüüsis.

Investorid võivad olla ülemääraselt optimistlikud

Aktsiahinna tõusu üks põhjus on hirm ilma jääda

Kepler Cheuvreux kirjutas oma analüüsis, et on kuulnud investorid ütlemas, et raske on mitte omada Novo Nordiski aktsiat, kuna selle hind on tõusnud ning aktsia osakaal indeksites on märkimisväärselt suurenenud. „Arvame, et Novo Nordiski aktsia ostmine põhjusel, et korvata mujal saadud halbu tulemusi, on olnud märkimisväärne tegur, miks aktsia on viimasel ajal jätkuvalt tõusnud. Mõned kuud tagasi kahtlesid investorid ettevõtte väärtuses ning küsisid, kas aktsia tipp on juba käes. Nüüd näeme, et investorid küsivad üha vähem samu küsimusi,“ kirjutasid analüütikud analüüsis.