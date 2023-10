Arca Nova Element OÜ koondab 15 töötajat. Põhjuseks on töömahu vähenemine - kinnisvaraturu väga madal aktiivsus Norra ja Rootsi turul, mis olid seni ettevõtte põhisuunad.

Ettevõte kuulub Norra gruppi Arca Nova Gruppen, mis on seal kinnisvaraarenduse ja ehituse valdkonnas üks tuntumaid. Eestis on Arca Nova Element tootnud maju 15 aastat. Peamiselt toodab ettevõte eramaju ja kortermaju, samuti suvilaid ja saunu. Põhiliselt on ettevõte turustanud oma tooteid Norras.