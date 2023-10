SEB turgude olukorrast: võitlus inflatsiooni vastu on viinud meid keerulisse olukorda

Juba ligi poolteist aastat tagasi spekuleeriti tihedalt selle üle, kui kiiresti nad maksejõuetuks kuulutatakse, mistõttu võeti majanduse jahutamise algus vastu karmilt ja kohalikke turge kajastav Stoxx 600 langes alates esimesest intressikergitamise otsusest järgneva kuu jooksul -10 protsenti. Peagi said aga EKP koosolekul avaldatud intresside kergitamise otsused uueks reaalsuseks, rahale tekkis väärtus ning selle mõttega harjuti. Nüüd oleme olukorras, kus võlakirjade tootlused on jõudnud sedavõrd kõrgetele tasemetele, et panevad põlve värisema nii mõnelgi investoril, eriti neil, kellel peaks juhuslikult veiniklaas käes olema.

Teadupärast peaks turgudel kehtima loogika, et mida suurem risk, seda suurem on ka oodatav tootlus investeeringult. Hetkel oleme aga jõudnud olukorda, kus investoril on võlakirjamaailmas võimalus saada väiksema riski eest sama head tasuvust. Konks on aga selles, et investeering tuleb teha teisele poole ookeani ja USA dollaris. Globaalse majanduse jahutamise käigus, on keskpangad tõstnud erineva tempoga intressimäärasid ning see on pannud ka riikide võlakirjade hinnad liikuma eri kiirusega.

Selle tulemusel peaksid praegu maailma suurim ja suuruselt üheksas majandus laenama 10ks aastaks raha sama intressimäära juures. Lisaks sellele, et tegu on toreda faktiga mida pubis rääkida, on märkimisväärne erinevus nende kahe riigi võlakirjade reitingutel. Kui USA paberil on S&P andnud hinnanguks AA+, mis on järgmine parimast võimalikust (AAAst), siis Itaalia noteeringud kauplevad BBB reitinguga, mis on vaid kahe koha kaugusel, et neid rämpsvõlakirjadeks kutsutaks.

