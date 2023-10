Sel sügisel Pariisis puhkenud lutikapanedeemia tõttu on paljud turistid põhjusega mures. Sotsiaalmeediast võib näha sadu videoid, kus kahjurid võtavad üle Pariisi metrood, hotelle ja kinosid.

Pariis on üks maailma enim külastatavaid sihtkohti ja üks rahvusvahelise transpordi sõlmpunkte. Lutikalisi transpordivad inimesed vaevata ka ühest kohast teise, näiteks pagasis. Seega kaasneb reisimisel oht, et võite need ebameeldivad kahjurid omale koju kaasa tuua.